Британский наёмник Эйден Эслин, которого в Донецкой Народной Республике приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что ни Украина, ни Великобритания не делают толком ничего для его освобождения.

В британском МИД Эслину, по его словам, отвечают, что якобы «работа ведётся», а его «дело первоочередной важности», при этом ссылаясь на секретность информации.

Между тем британец не может получить конкретики от британских властей.

«Я спрашиваю: «Вы хотя бы пытались установить контакт (с ДНР), чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами». Отвечают: «Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально», — рассказал он.

Британский наёмник Эслин заявил об отсутствии помощи со стороны Лондона и Киева

Эслин также заявил, что Британия вела диалоги с сирийскими курдами в 2017 году, хотя в мире эти отряды самообороны никем не признавались. В связи с этим ответ Лондона Эслин назвал лицемерием.

В начале июля сообщалось, что Эйден Эслин, приговорённый в Донецкой Народной Республике к смертной казни, подал кассационную жалобу на приговор.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.