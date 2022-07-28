«Ъ»: данные поступающих в вузы детей участников спецоперации засекретили

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Данные детей участников спецоперации на Украине, поступающих в высшие образовательные заведения, засекретили в списках абитуриентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: данные поступающих в вузы детей участников спецоперации засекретили
  • РИА Новости

В статье говорится, что в этому году вузы выделили специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест для детей участников спецоперации. 

Дети военных, раненных или погибших в ходе спецоперации, могут поступить в вузы без экзаменов. 

При этом детей военных, которые продолжают участвовать в спецоперации, могут принять в вуз даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ либо предоставить им право пересдать экзамен.

Также издание сообщило, что, согласно спискам абитуриентов, желающих воспользоваться спецквотой сейчас меньше, чем зарезервированных для них мест. 

В начале июня Мособлдума приняла закон о квоте в ряде вузов для детей пострадавших на Украине военных.

Ранее сообщалось о том, что льготы для детей участников спецоперации на Украине готовы предоставить в Государственном социально-гуманитарном университете, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Московском государственном областном университете, Государственном университете «Дубна», Технологическом университете А.А. Леонова.

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