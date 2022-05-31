Дети погибших в ходе спецоперации военных смогут без экзаменов поступить в ряд вузов Подмосковья

В Московской области пять вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине.

Льготы готовы предоставить в Государственном социально-гуманитарном университете, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Московском государственном областном университете, Государственном университете «Дубна», Технологическом университете А. А. Леонова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Отмечается, что соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании 2 июня.

Ранее сообщалось о том, что в российских вузах будут установлены специальные квоты приёма на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределённых каждому конкретному вузу.