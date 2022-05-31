Дети погибших в ходе спецоперации военных смогут без экзаменов поступить в ряд вузов Подмосковья

Короткая ссылка
В Московской области пять вузов смогут принять без экзаменов детей погибших российских военнослужащих на Украине.
Дети погибших в ходе спецоперации военных смогут без экзаменов поступить в ряд вузов Подмосковья
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Льготы готовы предоставить в Государственном социально-гуманитарном университете, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Московском государственном областном университете, Государственном университете «Дубна», Технологическом университете А. А. Леонова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Отмечается, что соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании 2 июня.

Ранее сообщалось о том, что в российских вузах будут установлены специальные квоты приёма на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределённых каждому конкретному вузу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить