Правила приёма в вузы детей военных, участвующих в спецоперации, заработают с этого года

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Правила приёма в вузы детей военных, участвующих в спецоперации, заработают с этого года. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 9 мая.
Правила приёма в вузы детей военных, участвующих в спецоперации, заработают с этого года
  • Gettyimages.ru
  • © Ishii Koji

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Минобрнауки России.

В сообщении говорится, что в российских вузах будут установлены специальные квоты приёма на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации.

«Правила приёма для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента Российской Федерации распространяется на все российские вузы. Приёмная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года», — рассказывают в ведомстве.

Уточняется, что квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределённых каждому конкретному вузу.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества бюджетных мест в вузах Свердловской области.

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