Мособлдума приняла закон о квоте в ряде вузов для детей пострадавших на Украине военных
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Мособлдумы.
Соответствующие изменения внесут в закон Московской области «Об образовании».
Ранее сообщалось о том, что льготы для детей участников спецоперации на Украине готовы предоставить в Государственном социально-гуманитарном университете, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Московском государственном областном университете, Государственном университете «Дубна», Технологическом университете А.А. Леонова.