Мособлдума приняла закон о квоте в ряде вузов для детей пострадавших на Украине военных

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Московская областная дума рассмотрела и приняла закон о квоте на поступление без вступительных экзаменов в пять вузов региона детей российских военных, раненных или погибших во время спецоперации на Украине.
Мособлдума приняла закон о квоте в ряде вузов для детей пострадавших на Украине военных
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Мособлдумы. 

Соответствующие изменения внесут в закон Московской области «Об образовании».

Ранее сообщалось о том, что льготы для детей участников спецоперации на Украине готовы предоставить в Государственном социально-гуманитарном университете, Государственном гуманитарно-технологическом университете, Московском государственном областном университете, Государственном университете «Дубна», Технологическом университете А.А. Леонова.

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