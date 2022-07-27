В Полтавской области у жителей изъяли 11 танков и два БТР
- РИА Новости
Об этом сообщает Espreso.tv со ссылкой на региональную прокуратуру.
Кроме того, в Полтавской области возбуждено 92 уголовных производства о незаконном приобретении и хранении оружия.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наёмников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.