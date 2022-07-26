Российский зенитчик заявил, что у ВСУ не осталось ударных БПЛА

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Офицер Зенитных войск России заявил, что у армии Украины не осталось ударных беспилотников.

«Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось», — цитирует РИА Новости военного.

Он отметил, что его расчёт ПВО на данном этапе противостоит в основном таким разведывательным БПЛА, как «Лелека» и «Фурия».

Ранее сообщалось, что Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников.

Компания Baykar Makina заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.

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