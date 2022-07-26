Российский зенитчик заявил, что у ВСУ не осталось ударных БПЛА
«Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось», — цитирует РИА Новости военного.
Он отметил, что его расчёт ПВО на данном этапе противостоит в основном таким разведывательным БПЛА, как «Лелека» и «Фурия».
Ранее сообщалось, что Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников.
Компания Baykar Makina заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.