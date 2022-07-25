МИД России предостерёг киевские власти от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС, заявил российский МИД. Провокации чреваты ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины, подчеркнули в министерстве.

«Мы не раз подчёркивали, что Россия ведёт себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам, делает всё от неё зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе», — говорится в заявлении.

Вместе с этим количество вооружённых провокаций Киева против ЗАЭС «кратно возросло».

«Осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание её персонала», — сообщило министерство.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

Также ВСУ совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами на насосные станции в Запорожской области.