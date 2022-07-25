МИД России предостерёг киевские власти от провокаций в отношении Запорожской АЭС
- AP
«Мы не раз подчёркивали, что Россия ведёт себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам, делает всё от неё зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе», — говорится в заявлении.
Вместе с этим количество вооружённых провокаций Киева против ЗАЭС «кратно возросло».
«Осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание её персонала», — сообщило министерство.
Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.
Также ВСУ совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами на насосные станции в Запорожской области.