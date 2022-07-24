ВСУ совершили три атаки на насосные станции в Запорожской области с помощью БПЛА
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.
«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровальная установка второго подъёма, труба, ведущая к машинному залу, повреждены машинное отделение, гаражи», — указал он.
Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.