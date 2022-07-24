ВСУ совершили три атаки на насосные станции в Запорожской области с помощью БПЛА

ВСУ совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами на насосные станции в Запорожской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровальная установка второго подъёма, труба, ведущая к машинному залу, повреждены машинное отделение, гаражи», — указал он.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.