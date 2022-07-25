Российская авиация уничтожила более 100 националистов в Константиновке в ДНР

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В Минобороны России заявили, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских националистов в Константиновке Донецкой Народной Республики.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены более 100 националистов и иностранных наёмников», — сообщили в ведомстве.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины.

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