Лавров заявил о намерении России помочь Украине избавиться от антинародного режима

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский народ поможет Украине избавиться от антинародного и антиисторического режима.
Лавров заявил о намерении России помочь Украине избавиться от антинародного режима
  • РИА Новости

Министр сообщил, что России жаль народ Украины, который «заслуживает гораздо лучшего».

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает», — приводит РИА Новости слова Лаврова на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств.

Дипломат отметил, что попытки Киева сделать из России вечного врага Украины не будут успешными.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — подытожил Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России заявил, что стремление Киева «воевать до победного конца» не идёт на пользу украинскому народу.

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