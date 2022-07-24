Глава Николаевской области заподозрил каждого жителя в сотрудничестве с Россией

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что подозревает каждого жителя в связях с Россией.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — сообщил он в интервью газете Telegraph.

Ким добавил, что правоохранительные органы уже арестовали более десяти человек за сотрудничество с Россией.

Ранее российское Минобороны сообщало, что сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов.

В СК России заявили, что изучат информацию о приказе Киева провести карательные рейды в Николаеве.