Глава Николаевской области заподозрил каждого жителя в сотрудничестве с Россией

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что подозревает каждого жителя в связях с Россией.
Глава Николаевской области заподозрил каждого жителя в сотрудничестве с Россией
  • Legion-Media

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — сообщил он в интервью газете Telegraph.

Ким добавил, что правоохранительные органы уже арестовали более десяти человек за сотрудничество с Россией.

Ранее российское Минобороны сообщало, что сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов.

В СК России заявили, что изучат информацию о приказе Киева провести карательные рейды в Николаеве.

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