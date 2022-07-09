СК изучит информацию о приказе Киева провести карательные рейды в Николаеве
- РИА Новости
«Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — напомнили в Следственном комитете.
Там отметили, что для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбатальона «Цунами», подготовленных к проведению подобных акций устрашения.
По информации российского оборонного ведомства, сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов.