Следователи СК России запросят у Министерства обороны информацию о том, что Киев отдал приказ провести карательные рейды в Николаеве для публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами. Ведомство изучит эти данные в рамках уголовных дел.

«Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — напомнили в Следственном комитете.

Там отметили, что для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбатальона «Цунами», подготовленных к проведению подобных акций устрашения.

По информации российского оборонного ведомства, сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов.