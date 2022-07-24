Лавров: у России нет предубеждений по переговорам с Украиной

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У России нет предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, дело зависит не от Москвы.
Лавров: у России нет предубеждений по переговорам с Украиной
  • РИА Новости

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Министр также отметил, что чем больше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться невыгодная для Украины ситуация, при этом всем известно, «какой и чей конец наступит» в этой истории.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба при этом настаивает на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

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