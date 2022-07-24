В ЛНР рассказали о последствиях обстрела гостиницы войсками ВСУ с применением HIMARS
- Legion-Media
Об этом говорится в Telegram-канале представительства.
«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела вооружёнными формированиями Украины города Красный Луч с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу было выпущено шесть ракет», — отмечается в заявлении.
По данным представительства, в результате обстрела получила ранения администратор гостиницы «Красный Луч», а само здание было разрушено.
Вместе с этим были повреждены семь жилых домов, аптека, четыре объекта розничной торговли, городской рынок, линия электропередачи.
Ночью 24 июля украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Красному Лучу.