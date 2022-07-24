В ЛНР сообщили об обстреле Красного Луча из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:45 по населённому пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.