В результате ночного обстрела Красного Луча из HIMARS ранения получили три человека

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В результате обстрела Красного Луча в ЛНР ранения получили трое жителей, один из них находится в реанимационном отделении, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию города.
В результате ночного обстрела Красного Луча из HIMARS ранения получили три человека
  • AFP

«По предварительным данным, трое человек получили ранения, один находится в реанимационном отделении Краснолучской городской многопрофильной больницы «Известий». Погибших нет», — сказали там.

Также в результате обстрела разрушена гостиница «Красный Луч», частично обесточены улицы Коммунистическая, Васильченко, Магистральная.

С утра работники коммунальных служб расчищают территории, пострадавшие в результате ночного обстрела.

Ночью 24 июля украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Красному Лучу, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

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