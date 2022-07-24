В результате ночного обстрела Красного Луча из HIMARS ранения получили три человека
- AFP
«По предварительным данным, трое человек получили ранения, один находится в реанимационном отделении Краснолучской городской многопрофильной больницы «Известий». Погибших нет», — сказали там.
Также в результате обстрела разрушена гостиница «Красный Луч», частично обесточены улицы Коммунистическая, Васильченко, Магистральная.
С утра работники коммунальных служб расчищают территории, пострадавшие в результате ночного обстрела.
Ночью 24 июля украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Красному Лучу, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.