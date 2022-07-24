Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии в регионе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии станет постоянная дислокация армии России в области.

«Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что только после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России есть смысл вести более предметный разговор о дислокации постоянных воинских частей.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — заключил он.

Ранее Рогов сообщал, что украинские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел региона, сработала система противовоздушной обороны.

По его словам, украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.