Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии в регионе
«Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал он РИА Новости.
Рогов отметил, что только после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России есть смысл вести более предметный разговор о дислокации постоянных воинских частей.
«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — заключил он.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел региона, сработала система противовоздушной обороны.
По его словам, украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.