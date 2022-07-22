Власти Запорожской области сообщили о массированном артобстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Был осуществлён массированный обстрел освобождённой территории Запорожской области из РСЗО и тяжёлой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», — сообщил Рогов.
Он рассказал, что обстрел был со стороны южного пригорода Запорожья, находящегося под контролем Киева.
Рогов добавил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.