Власти Запорожской области сообщили о массированном артобстреле со стороны ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел региона, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом информирует РИА Новости.

«Был осуществлён массированный обстрел освобождённой территории Запорожской области из РСЗО и тяжёлой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», — сообщил Рогов.

Он рассказал, что обстрел был со стороны южного пригорода Запорожья, находящегося под контролем Киева.

Рогов добавил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.