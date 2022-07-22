Власти Запорожской области сообщили о массированном артобстреле со стороны ВСУ

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел региона, сработала система противовоздушной обороны.
Власти Запорожской области сообщили о массированном артобстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«Был осуществлён массированный обстрел освобождённой территории Запорожской области из РСЗО и тяжёлой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», — сообщил Рогов. 

Он рассказал, что обстрел был со стороны южного пригорода Запорожья, находящегося под контролем Киева.

Рогов добавил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.

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