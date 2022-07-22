Власти Запорожской области: Киев намерен максимально разрушить инфраструктуру региона

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены нанести максимальный ущерб инфраструктуре региона.
Власти Запорожской области: Киев намерен максимально разрушить инфраструктуру региона
  • РИА Новости

«(Президент Украины Владимир. — RT) Зеленский готовит Запорожью судьбу ещё худшую, чем была у Мариуполя», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, украинская армия придерживается британской стратегии ведения боевых действий, которая характеризуется полным разрушением оставляемых городов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

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