За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 27 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на жёсткое противодействие украинских властей, без их участия за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4138 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 795 965 человек, из которых 444 018 — дети», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.