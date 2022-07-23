Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с руководством страны.
Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров
  • AP

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению хранителя двух святынь — короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Токаева.

Отмечается, что 23 и 24 июля у президента Казахстана планируется ряд встреч с высшим руководством и деловыми кругами Саудовской Аравии.

Ранее Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай.

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