Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров
- AP
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению хранителя двух святынь — короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Токаева.
Отмечается, что 23 и 24 июля у президента Казахстана планируется ряд встреч с высшим руководством и деловыми кругами Саудовской Аравии.
Ранее Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай.