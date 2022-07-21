Токаев предложил приглашать лидеров России и Китая на встречи глав Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай.

Он отметил, что в вопросах сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнёрами в Казахстане считают возможным принятие концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

По словам Токаева, лидеры стран региона не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах.

«В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например России и Китая», — цитирует его РИА Новости.

12 июля президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана.