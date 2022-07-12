Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении.

Путин и Токаев также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договорённостей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.

В июне Путин провёл встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.