Путин провёл телефонный разговор с Токаевым
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении.
Путин и Токаев также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договорённостей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.
В июне Путин провёл встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.