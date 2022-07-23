Российская артиллерия уничтожила более 60 боевиков нацформирования «Донбасс»

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населённого пункта Верхнекаменское в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.

«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населённого пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков», — говорится в сообщении.

Также в рассказали, что ВКС России уничтожили более 50% личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что авиация России уничтожила в Днепропетровской области до 200 человек личного состава ВСУ.

22 июля сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.