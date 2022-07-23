Российская артиллерия уничтожила более 60 боевиков нацформирования «Донбасс»

Короткая ссылка
Российские военные артиллерийским ударом уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населённого пункта Верхнекаменское в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.
Российская артиллерия уничтожила более 60 боевиков нацформирования «Донбасс»
  • РИА Новости

«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населённого пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков», — говорится в сообщении.

Также в рассказали, что ВКС России уничтожили более 50% личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что авиация России уничтожила в Днепропетровской области до 200 человек личного состава ВСУ.

22 июля сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить