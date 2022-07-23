Российская авиация уничтожила до 200 бойцов ВСУ в Днепропетровской области
- AP
«В населённом пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Также уничтожены девять артиллерийских орудий и военная техника.
Ранее российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе в Краматорске (ДНР).