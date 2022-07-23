Власти Херсонской области заявили, что за обстрелом Антоновского моста стоят американцы

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелом Антоновского моста из РСЗО HIMARS стоят американские специалисты.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в данный момент над восстановлением моста работают военные и гражданские инженеры.

20 июля украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне.

Позднее Стремоусов сообщил, что мост через Днепр фактически разрушен в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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