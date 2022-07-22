В ДНР предъявлено обвинение командиру «Медведей SS» Кравцову
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«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — сообщил адвокат Павел Косован.
Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников группы «Медведи SS».
Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.