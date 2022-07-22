В ДНР предъявлено обвинение командиру «Медведей SS» Кравцову

Следователи ДНР предъявили обвинение командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову. Вину он признал. Боевику может грозить смертная казнь, сообщает ТАСС.

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — сообщил адвокат Павел Косован.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников группы «Медведи SS».

Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.