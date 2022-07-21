Американский полковник Макгрегор высказался о действиях России на Украине

Короткая ссылка
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российский президент Владимир Путин рассматривает как большую угрозу возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.
Американский полковник Макгрегор высказался о действиях России на Украине
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

Макгрегор считает, что основной мотив действий России на Украине связан с нежеланием соседствовать с государствами — членами НАТО, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что Италия и Германия опасаются, что США попытаются дальше использовать украинцев и «обрубок украинского государства» для угроз в адрес России. Он подчеркнул, что ни одно из европейских государств не желает «вечной войны».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Североатлантический альянс мог развязать конфликт с Россией «под предлогом Крыма», если бы его не остановили на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить