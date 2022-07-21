Американский полковник Макгрегор высказался о действиях России на Украине

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российский президент Владимир Путин рассматривает как большую угрозу возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.

Макгрегор считает, что основной мотив действий России на Украине связан с нежеланием соседствовать с государствами — членами НАТО, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что Италия и Германия опасаются, что США попытаются дальше использовать украинцев и «обрубок украинского государства» для угроз в адрес России. Он подчеркнул, что ни одно из европейских государств не желает «вечной войны».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Североатлантический альянс мог развязать конфликт с Россией «под предлогом Крыма», если бы его не остановили на Украине.