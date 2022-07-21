Глава ЛНР Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма

Глава Луганской Народной Республики обвинил Google в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма.

Он отметил, что война — это не только ракеты, но также и шквал фейков и дезинформации, в котором участвуют западные интернет-платформы. По словам Пасечника, главным оружием становится Google, где растёт число фейков и экстремистских материалов.

«Компания ведёт целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из ЛНР. Нам такие информационные прилёты не нужны. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заявил глава республики.

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей. Это уже второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление запрещённой информации.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.