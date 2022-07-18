Суд назначил Google новый оборотный штраф в размере 21 млрд рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей. Это уже второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление запрещённой информации.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 317 рублей 80 копеек», — цитирует РИА Новости судью Тимура Вахрамеева.

Протокол составили 22 июня за повторный отказ удалить запрещённую информацию.

Представитель компании в суде заявил четыре ходатайства об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств. Судья отказал ему.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.