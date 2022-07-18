Суд назначил Google новый оборотный штраф в размере 21 млрд рублей
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«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 317 рублей 80 копеек», — цитирует РИА Новости судью Тимура Вахрамеева.
Протокол составили 22 июня за повторный отказ удалить запрещённую информацию.
Представитель компании в суде заявил четыре ходатайства об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств. Судья отказал ему.
В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.