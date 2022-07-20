ВГА: Киев готовил первую атаку на Запорожскую АЭС под руководством западных спецслужб

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Вооружённые силы Украины готовили первую атаку на АЭС в Запорожской области ещё в марте под руководством западных спецслужб, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
ВГА: Киев готовил первую атаку на Запорожскую АЭС под руководством западных спецслужб
  • РИА Новости

«Первая попытка удара именно по АЭС готовилась (Киевом. — RT) ещё в начале марта, причём реализовывалась она под кураторством западных спецслужб», — приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Рогов, информационное обеспечение атаки было подготовлено старшим инспектором комитета по безопасности и вооружениям Верховной рады Украины Марьяной Безуглой.

«Тогда в марте нам удалось пресечь эту провокацию методами военно-технического характера и другими», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников станции.

Также стало известно, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть АЭС не пострадала.

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