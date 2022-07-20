В Белоруссии «Еврорадио» признали экстремистским ресурсом

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Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что группа граждан, объединённая посредством ресурса «Еврорадио», признана экстремистским формированием.
В Белоруссии «Еврорадио» признали экстремистским ресурсом
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что группа граждан действовала в том числе посредством Telegram, Twitter, TikTok, а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ранее начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Юрий Ткачук заявил, что в стране 633 Telegram-канала признаны экстремистскими.

До этого стало известно, что ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признан на территории Белоруссии экстремистским.

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