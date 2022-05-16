МВД Белоруссии: в стране 633 Telegram-канала признаны экстремистскими

Начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Юрий Ткачук заявил, что в стране 633 Telegram-канала признаны экстремистскими.

«На сегодняшний день 633 Telegram-канала признаны экстремистскими. С начала года по линии ГУБОПиК задержаны 237 граждан, которые распространяли признанные экстремистскими материалы. В течение прошлого года за подобные правонарушения задержаны 315 человек», — цитирует его БЕЛТА.

Ткачук отметил, что за распространение материалов, признанных экстремистскими, гражданам грозит административная ответственность.

«В настоящее время рассматривается инициатива, согласно которой граждане могут быть привлечены к ответственности в том числе и за подписку на подобные интернет-ресурсы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признаны на территории Белоруссии экстремистскими.