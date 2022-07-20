Экономист Остапкович оценил идею налогового вычета за инвестиции в экономику Донбасса

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение луганского промышленника, председателя совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергея Горохова ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса.

Экономист отметил, что считает данную меру разумной, однако указал на ряд моментов, которые, по его мнению, также важно учитывать.

«Введение налоговых вычетов стимулирует развитие любого региона... Для предпринимателей — экономических агентов это один из самых выгодных налоговых манёвров», — рассказал Остапкович.

Однако, по его словам, в настоящее время экономике Донбасса требуется пополнение бюджета, поскольку в регионе, помимо экономических, существует множество социальных проблем.

«То есть нужно помогать населению, строить дома, отстраивать всё. А это всё делается за счёт налогов. Если вы сокращаете налоги, предоставляя вычеты, значит, у вас уменьшается общий бюджет, поступает меньше финансов в социальную сферу», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что в данном вопросе необходимо найти золотую середину между потерями бюджета и ликвидацией налогов со стороны экономических агентов.

Ранее промышленник Горохов предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в экономику Донбасса.