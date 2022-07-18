В ЛНР заявили о завершении формирования администраций во всех городах и районах республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о завершении формирования администраций во всех городах и районах республики.

«Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобождённых населённых пунктов — Лисичанск — сегодня возглавил Андрей Скорый», — говорится в Telegram-канале Пасечника.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что силовики республики намерены провести специальные мероприятия, направленные на выявление потенциальных террористов и шпионов среди вернувшихся с Украины граждан.