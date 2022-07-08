В ЛНР намерены проверять вернувшихся с Украины граждан на предмет выявления террористов

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что силовики республики намерены провести специальные мероприятия, направленные на выявление потенциальных террористов и шпионов среди вернувшихся с Украины граждан.

«Ещё тысячи людей вернутся домой с Украины в эти (освобождённые. — RT) города, среди них могут быть и завербованные, и пособники ВСУ и СБУ», — цитирует его ТАСС.

Киселёв также заявил о намерении выявлять потенциальных террористов среди вернувшихся.

«Среди (вернувшихся с Украины. — RT) гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы», — подчеркнул он.

Киселёв высказался о необходимости и дальше продолжить работу над очисткой территории и проведением «фильтрационных» мероприятий.

Ранее газета The New York Times передавала, что военнослужащие подразделений специального назначения (коммандос) из нескольких стран НАТО и «сеть шпионов» тайно присутствуют на Украине, в том числе в Киеве, где оказывают поддержку украинской армии в противостоянии операции России по защите Донбасса.

В июне стало известно, что в Херсоне задержали диверсионную группу украинских военнослужащих.

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