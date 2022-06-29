РИА Новости: в Херсоне раскрыта украинская диверсионная группа с ПЗРК
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Задержание военнослужащих ВСУ происходило при участие краснодарского ОМОНа. Позже, во время дачи показаний стало известно о схроне, где подозреваемые хранят оружие.
На указанной лицами территории оружие и боеприпасы были обнаружены сотрудниками силовых ведомств.
Сейчас ведутся дальнейшие допросы задержанных.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.