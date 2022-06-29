РИА Новости: в Херсоне раскрыта украинская диверсионная группа с ПЗРК

В Херсоне задержали диверсионную группу украинских военнослужащих. В арсенале военных нашли стрелковое оружие, а также ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатомёты.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Задержание военнослужащих ВСУ происходило при участие краснодарского ОМОНа. Позже, во время дачи показаний стало известно о схроне, где подозреваемые хранят оружие.

На указанной лицами территории оружие и боеприпасы были обнаружены сотрудниками силовых ведомств.

Сейчас ведутся дальнейшие допросы задержанных.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.