РИА Новости: в Херсоне раскрыта украинская диверсионная группа с ПЗРК

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В Херсоне задержали диверсионную группу украинских военнослужащих. В арсенале военных нашли стрелковое оружие, а также ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатомёты.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости

Задержание военнослужащих ВСУ происходило при участие краснодарского ОМОНа. Позже, во время дачи показаний стало известно о схроне, где подозреваемые хранят оружие. 

На указанной лицами территории оружие и боеприпасы были обнаружены сотрудниками силовых ведомств.

Сейчас ведутся дальнейшие допросы задержанных. 

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.

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