МВД ЛНР: под Лисичанском задержаны, предположительно, 12 иностранных наёмников

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.

Об этом он заявил ТАСС.

«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наёмники. Они также принимали участие (в боевых действиях. — RT) в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», — пояснил собеседник агентства.

Киселёв также рассказал о дальнейших планах в отношении задержанных. По его словам, с ними будут проводить следственные действия по выявлению признаков совершённых ими преступлений.

Кроме того, представитель МВД ЛНР заявил, что у иностранных наёмников не будет статуса военнопленных.

Ранее Виталий Киселёв сообщил, что военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники ещё имеют возможность вырваться из Лисичанска небольшими группами.