В МВД ЛНР заявили о попытках военных ВСУ вырваться из Лисичанска маленькими группами

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв сообщил, что военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники ещё имеют возможность вырваться из Лисичанска небольшими группами.

«Манёвры для выхода из Лисичанска у ВСУ ещё существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли», — цитирует его ТАСС.

По словам Киселёва, маленькими группами военные «всё равно будут убегать, прорываться».

«Этому доказательства были и в Северодонецке, и в Рубежном. Точно так же и наёмники», — добавил он.

Ранее Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.