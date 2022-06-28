В МВД ЛНР заявили о попытках военных ВСУ вырваться из Лисичанска маленькими группами
«Манёвры для выхода из Лисичанска у ВСУ ещё существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли», — цитирует его ТАСС.
По словам Киселёва, маленькими группами военные «всё равно будут убегать, прорываться».
«Этому доказательства были и в Северодонецке, и в Рубежном. Точно так же и наёмники», — добавил он.
Ранее Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.