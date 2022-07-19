Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне
- РИА Новости
«Вечером вторника, 19 июля, росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным ведомства, военнослужащие задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «коктейля Молотова».
1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.
На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.