Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

РИА Новости

«Вечером вторника, 19 июля, росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне», — говорится в сообщении в Telegram. По данным ведомства, военнослужащие задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «коктейля Молотова». 1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России. На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.