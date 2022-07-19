Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне

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Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне
  • РИА Новости

«Вечером вторника, 19 июля, росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, военнослужащие задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «коктейля Молотова».

1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.

На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.

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