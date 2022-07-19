Подполковник Дэвис: западные генералы лгут о положении украинских военных в Донбассе
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
Дэвис опроверг заявления американских военачальников об изменении баланса сил в пользу украинской стороны благодаря поставкам западного оружия.
«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — заявил он.
По словам Дэвиса, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе.
9 июля Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».
При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.