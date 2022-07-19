Подполковник Дэвис: западные генералы лгут о положении украинских военных в Донбассе

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Западные генералы искажают информацию о реальном положении украинских военных в Донбассе. Об этом в статье для 19FortyFive заявил подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис.
Подполковник Дэвис: западные генералы лгут о положении украинских военных в Донбассе
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Дэвис опроверг заявления американских военачальников об изменении баланса сил в пользу украинской стороны благодаря поставкам западного оружия.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — заявил он.

По словам Дэвиса, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе.

9 июля Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.

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