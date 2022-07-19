Политолог Мезюхо назвал иллюзиями заявления Киева о подготовке к атаке на ЧФ и Крым
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«Господин Гаврилов, видимо, находится в пелене своих иллюзий и мечтаний об отвоевании Крыма», — считает политолог.
По его мнению, заявления украинскими военными делаются либо для проформы, либо «для поддержания информационного шума в западных массмедиа».
«И для предоставления Украине гуманитарной и военной помощи от западных держав, в первую очередь от стран Европейского континента», — заключил он.
Ранее Гаврилов в интервью The Times заявил, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, «лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции».