Слуцкий: в случае возобновления переговоров с Киевом условия Москвы будут жёстче

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Член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Киевом возобновятся, то условия Москвы будут качественно более жёсткими.
Слуцкий: в случае возобновления переговоров с Киевом условия Москвы будут жёстче
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Слуцкий рассказал, что пока власти Украины не выказывают готовности к возобновлению переговоров.

«Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жёсткими», — сказал Слуцкий.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления переговоров Москвы с Киевом условия будут иные. Он также отметил, что Россия не видит заинтересованности Украины и её западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.

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