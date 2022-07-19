Слуцкий: в случае возобновления переговоров с Киевом условия Москвы будут жёстче

Член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Киевом возобновятся, то условия Москвы будут качественно более жёсткими.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Слуцкий рассказал, что пока власти Украины не выказывают готовности к возобновлению переговоров.

«Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жёсткими», — сказал Слуцкий.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления переговоров Москвы с Киевом условия будут иные. Он также отметил, что Россия не видит заинтересованности Украины и её западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.