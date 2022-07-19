В ДНР заявили, что в драмтеатре Мариуполя в марте взорвалось безоболочное устройство
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Отмечается, что при разборе завалов следователи не обнаружили поражающих элементов, частей авиабомбы, снарядов или других боеприпасов.
«Экспертизы и исследования говорят о том, что взрыв произошёл изнутри. Вероятнее всего, произошёл взрыв безоболочного взрывного устройства», — заявил собеседник ТАСС.
Он также сообщил о показаниях, согласно которым накануне трагедии в драмтеатр лица в военной форме заносили некие ящики.
Ранее начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко опроверг утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте: по его словам, найдены останки лишь 14 погибших.
В марте в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе.
Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.