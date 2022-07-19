В ДНР заявили, что в драмтеатре Мариуполя в марте взорвалось безоболочное устройство

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Взрыв драмтеатра в Мариуполе в марте спровоцировала детонация безоболочного устройства, заявили в Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили, что в драмтеатре Мариуполя в марте взорвалось безоболочное устройство
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Отмечается, что при разборе завалов следователи не обнаружили поражающих элементов, частей авиабомбы, снарядов или других боеприпасов.

«Экспертизы и исследования говорят о том, что взрыв произошёл изнутри. Вероятнее всего, произошёл взрыв безоболочного взрывного устройства», — заявил собеседник ТАСС.

Он также сообщил о показаниях, согласно которым накануне трагедии в драмтеатр лица в военной форме заносили некие ящики.

Ранее начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко опроверг утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте: по его словам, найдены останки лишь 14 погибших.

В марте в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.

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