Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко опроверг утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте — по его словам, найдены останки лишь 14 погибших.

© РИА Новости / Павел Лисицын