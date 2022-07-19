Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя

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Начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко опроверг утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте — по его словам, найдены останки лишь 14 погибших.
Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что после трагедии сильный запах у здания спровоцировал склад рыбы в подвале, обустроенном для пункта раздачи еды.

В марте в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.

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