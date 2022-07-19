Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
- © РИА Новости / Павел Лисицын
«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что после трагедии сильный запах у здания спровоцировал склад рыбы в подвале, обустроенном для пункта раздачи еды.
В марте в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе.
Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.