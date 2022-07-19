Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал провести трибунал над Зеленским
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По словам Стремоусова, цена действий украинского лидера, несмотря на то что решения за него принимают другие люди, исчисляется десятками тысяч погибших украинцев.
«Он в любом случае за это понесёт ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведён над всеми представителями неофашизма», — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что правильнее было бы провести трибунал над украинским лидером и другими военными преступниками в Киеве.
«Я думаю, что Европейский союз выдаст Зеленского, как это произошло некогда с Гессом и другими фашистскими преступниками», — добавил он.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.