Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся предстать перед трибуналом как военному преступнику.

По словам Стремоусова, цена действий украинского лидера, несмотря на то что решения за него принимают другие люди, исчисляется десятками тысяч погибших украинцев.

«Он в любом случае за это понесёт ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведён над всеми представителями неофашизма», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что правильнее было бы провести трибунал над украинским лидером и другими военными преступниками в Киеве.

«Я думаю, что Европейский союз выдаст Зеленского, как это произошло некогда с Гессом и другими фашистскими преступниками», — добавил он.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.