Минобороны: более 24 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 24 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4496 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 668 072 человека, из которых 422 722 — дети», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.