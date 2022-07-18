На Украине заявили об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн

Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн.

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через офшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов», — говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, имуществом оказались сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, которые расположены в разных украинских городах.

Отмечается, что суд постановил арестовать заведение общественного питания, земельные участки, а также многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания.

«Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн гривен ($13,5 млн. — RT)», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество российских и белорусских предприятий стоимостью примерно $12 млн.

До этого Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.