На Украине заявили об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн

Короткая ссылка
Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн.
На Украине заявили об аресте имущества российского бизнесмена на $13,5 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через офшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов», — говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, имуществом оказались сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, которые расположены в разных украинских городах.

Отмечается, что суд постановил арестовать заведение общественного питания, земельные участки, а также многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания.

«Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн гривен ($13,5 млн. — RT)», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество российских и белорусских предприятий стоимостью примерно $12 млн.

До этого Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить