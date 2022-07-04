На Украине арестовано имущество предприятий России и Белорусии на сумму около $12 млн

Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество российских и белорусских предприятий стоимостью примерно $12 млн.

«Офис генпрокурора наложил арест на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн гривен и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн гривен, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь», — говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Также сообщается, что на украинской территории было обнаружено 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, «которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины».

Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.